Akdeniz Oyunları: Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İtalya'yı 3-1 yendi.



Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki C Grubu ikinci maçında milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'nda İtalya ile karşılaştı.



Rakibini 26-24, 25-19, 19-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yenen milliler, gruptaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.



Milli takımda İlkin Aydın 21 sayıyla en skorer isim oldu.



Ay-yıldızlı ekip, Akdeniz Oyunları'ndaki üçüncü ve son grup maçında bugün TSİ 20.00'de İspanya ile karşılaşacak.

