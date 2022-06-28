NTV.COM.TR’ye geri dön

Akdeniz Oyunları: Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

Kadın Milli Voleybol Takımı, C Grubu ikinci maçında İtalya'yı 3-1 yendi. İlk iki maçını kazanan Filenin Sultanları üçüncü ve son grup maçında bugün İspanya ile karşılaşacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.06.2022 - 01:04

Akdeniz Oyunları: Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

Kadın Milli  Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İtalya'yı 3-1 yendi.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki C Grubu ikinci maçında milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'nda İtalya ile karşılaştı.

Rakibini 26-24, 25-19, 19-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yenen milliler, gruptaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.

Milli takımda İlkin Aydın 21 sayıyla en skorer isim oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Akdeniz Oyunları'ndaki üçüncü ve son grup maçında bugün TSİ 20.00'de İspanya ile karşılaşacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...