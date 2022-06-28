Akdeniz Oyunları: Filenin Sultanları namağlup çeyrek finalde

Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda İspanya'yı 3-1 yenerek namağlup çeyrek finale yükseldi.



Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Salle Bir El Dijr Salonu'nda İspanya ile karşılaştı.



Rakibini 22-25, 25-16, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlılar, C Grubu'nu yenilgisiz tamamlayarak çeyrek finale çıktı.



Millilerde Yaprak Erkek, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Filenin Sultanları’nın çeyrek finaldeki rakibi ise B Grubu’nu 3'üncü sırada tamamlayan Tunus oldu.

Çeyrek final mücadelesi 30 Haziran perşembe günü TSİ 21.00’de oynayacak.