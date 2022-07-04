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Akdeniz Oyunları: Milli sporculardan 12 madalya daha

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 9'uncu gününde 12 madalya aldı, toplam 96 madalyayla genel sıralamada liderliğini korudu.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.07.2022 - 03:08 | Son Güncelleme : 04.07.2022 - 03:09

Akdeniz Oyunları: Milli sporculardan 12 madalya daha

Cezayir'de düzenlenen 19. Oyunları'nda Türkiye, 96 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 9'uncu günü tamamlandı.

Milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde birinci oldu Milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre finalinde birinci oldu

Organizasyonda dün 4 altın, 2 gümüş ve 6 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 9'uncu günün sonunda, 41 altın, 23 gümüş, 32 bronz toplam 96 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü.

Sıralamada İtalya 2'nci sıradaki yerini korurken, Fransa, ev sahibi Cezayir'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün 57 kilo finalinde Mısırlı Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya kazandı. Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün 57 kilo finalinde Mısırlı Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya kazandı.

GÜN GÜN MADALYA SAYISI

Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle:

İkinci gün: 1 altın, 1 bronz.

Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz.

Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz.

Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz.

Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz.

Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz.

Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz.

Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz.

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