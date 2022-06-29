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Akdeniz Oyunları'nda milli sporculardan 10 altın madalya daha

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu. Milliler, dün 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz toplam 21 madalya kazandı

Haberler - Anadolu Ajansı 29.06.2022 - 18:12 | Son Güncelleme : 30.06.2022 - 04:49

Akdeniz Oyunları'nda milli sporculardan 10 altın madalya daha

Cezayir'de düzenlenen 19. Oyunları'nın 5'inci gününde Türkiye, 39 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 5'inci günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

İbrahim Çolak (sağda) altın, Adem Asil (solda) gümüş madalya kazandı İbrahim Çolak (sağda) altın, Adem Asil (solda) gümüş madalya kazandı

Türkiye, beş günün sonunda, 18 altın, 9 gümüş, 12 bronz toplam 39 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.

milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda gümüş madalya kazandı. milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda gümüş madalya kazandı.

OYUNLARIN 5'İNCİ GÜNÜNDE MADALYA ALAN SPORCULAR

Güreş

Altın: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 57 kilo Bediha Gün, 76 kilo Yasemin Adar Yiğit.

Gümüş: 53 kilo Zeynep Yetgil, 68 Buse Tosun Çavuşoğlu.

Milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı Milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı

Cimnastik

Altın: Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak.

Gümüş: Adem Asil (2), Ahmet Önder.

Bronz: Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil.

Paralel bar finallerinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı. Paralel bar finallerinde milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, altın madalya kazandı.

Badminton

Bronz: Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale.

Bocce

Altın: Buket Öztürk, Bahar Çil, İnci Ece Öztürk, İbrahim Arslantaş.

Gümüş: Ahmet Emen.

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