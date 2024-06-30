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Akın Sözen kimdir? 98. Gazi Koşusu Şampiyonu Jokey Akın Sözen kaç yaşında, nereli?

Akın Sözen, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. At yarışı severlerin merak ettiği Akın Sözen, 98. Gazi Koşusu Şampiyonu oldu. Birçok kişi Dragon Flame isimli atıyla 98. Gazi Koşusu Şampiyonu olan Jokey Akın Sözen'in hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Akın Sözen kimdir?

Akın Sözen kimdir? 98. Gazi Koşusu Şampiyonu Jokey Akın Sözen kaç yaşında, nereli?

Akın Sözen, 98. Gazi Koşusu Şampiyonu olmasının ardından merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Akın Sözen, adını ilk kez Arda Turan ile birlikte katıldığı Galatasaray seçmelerinde duyurdu.

6 ayda 100 yarış kazanan ve jokey unvanını alarak önemli bir başarıya imza atan Akın Sözen, küçük yaşlarda futbola olan ilgisiyle biliniyordu.

Amatör kulüplerden Cennet Barbarossporun alt yapısında iki yıl oynadıktan sonra katıldığı Galatasaray'ın altyapı seçmelerinde bin 200 kişi arasından seçilen 7 kişiden biri olmuştur.

Akın Sözen, o dönemde seçilenler arasında Arda Turan, Cafercan Aksu, Uğur Uçar ve Mülayim Erdem'in de olduğunu ifade etmektedir.

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