Akreditasyon kartı nedir? Akreditasyon kuralları

Akreditasyon belgesi; eğitim kurumlarının proje başvurularını kolaylaştırmaya, yükseköğretim kurumlarının biraraya gelerek işbirliği yapmalarına ve gençlik alanındaki kurum ve kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı kapsamında proje başvurusu yapabilmelerine imkân tanır.



BAŞVURU SÜREÇLERİ



Akredite olması gereken kişiler için kulüpler ve/veya kurumlar üzerinden FEDERASYON’a kulüp ve/veya kurumların birinci derece yetkilileri tarafından imzalanmış bir talepte bulunması gerekir.



FEDERASYON’a talepte bulunduktan sonra taraflarına gönderilecek formu doldurup geri gönderilmesi gerekmektedir. Akredite olan kişilerin onayı Federasyon tarafından yapılmaktadır. Akreditasyon başvurusu yapan kişinin red edilmesi durumunda kulüpler ve/veya kurumlar akreditasyon başvurusunda bulundukları görevlinin, görevini yerine getirebilecek farklı bir görevli atamak zorundadır.



AKREDİTASYON KURALLARI



Akreditasyon kartı sahipleri aşağıdaki şartlar ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır:



a. Akreditasyon kartı sadece üzerinde ismi yazan kişinin kullanımı içindir. Devredilmesi durumunda Basketbol Süper Lig direktörlüğü tarafından derhal iptal edilir.



b. Akreditasyon kartı görevliler tarafından rahatça görülebilecek ve okunabilecek şekilde takılmalıdır.



c. Akreditasyon kartı yalnızca üzerinde belirtilen tesislere giriş yapılmasını sağlar. Diğer tesislere giriş için Basketbol Süper Lig direktörlüğünden ayrıca izin alınacaktır.



d. Akreditasyon kartı, sahibine yalnızca ön tarafında rakamlarla belirtilen alanlara girme hakkı verir. Diğer alanlara izinsiz girilmesi tespit edilmesi durumunda kart derhal iptal edilir.



e. Akreditasyonlar sadece çalışma amaçlı verilmektedir. Basın ve müsabaka katılımcıları haricinde hiçbir akreditasyon kartı sahibi maçları tribünde oturarak izleme hakkı bulunmamaktadır. Tribünlerde maç seyredebilmek için ayrıca geçerli bir bilet sahibi olmak gerekir.



f. Kart sahibi tüm kurallara ve Basketbol Süper Lig direktörlüğünün tüm uyarılarına riayet etmek zorundadır.



g. TV ve radyo yayın haklarını elinde bulunduran kurumların temsilcileri harici hiçbir kart sahibi turnuvanın canlı istatistiklerini, canlı görüntülerini, fotoğraf ve video kayıtlarını üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır.



h. Yukarıdaki kurallardan birinin veya birkaçının ihlal edilmesi durumunda akreditasyon kartı derhal iptal edilir.



i. Kartın kaybolması durumunda Basketbol Süper Ligi direktörlüğüne acilen bilgi verilmelidir.



j. Kişilerin görevli olmadıkları müsabaka ve organizasyonlarda akreditasyon kartlarını kullanmaları yasaktır.