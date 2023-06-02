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Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı: Gören duyan varsa haber versin

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Aksaray Belediyesi'nden "Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin." açıklaması yapıldı.

Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupası çalındı: Gören duyan varsa haber versin

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TFF 3. Lig'de şampiyon olup TFF 2. Lig'e yükselen Aksaray Belediyespor'un başına sıra dışı bir olay geldi.

Günlerdir Akhisar Belediyesi'nin girişinde sergilenen şampiyonluk kupası çalındı. Konuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

"GÖREN, DUYAN KİM VARSA BİZLERE HABER VERSİN"

Aksaray Belediyesi yaptığı paylaşımda "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin." ifadeleri kullanıldı.

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