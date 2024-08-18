Aksaray'da "Hasandağı Bisiklet Tırmanış Yarışması" yapıldı. 15 ila 71 yaş arasında 67 sporcunun katıldığı 35 kilometrelik parkurda Hasandağı'nda pedal çevirmek isteyen bisiklet tutkunları bir araya geldi.

Yarışma saat 09.00'da Dağılgan Spor Kompleksi önünden başladı.

Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği tarafından organize edilen yarışma, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Yaklaşık iki buçuk saat süren zorlu parkurda, sporcular 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasandağı zirvesine doğru pedal çevirdi.

Yarışma, bisiklet sporuna olan ilgiyi artırmayı ve genç yetenekleri desteklemeyi hedeflerken, aynı zamanda Aksaray'ın doğal güzelliklerini tanıtmak için önemli bir fırsat sundu.

Hasandağı'nın zorlu doğası ve eşsiz manzarası, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Yarışmanın finali ve ödül töreni ise Hasandağı'nda gerçekleştirildi. Törende, dereceye giren sporculara ödüllerini Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Aksaray Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek verdi