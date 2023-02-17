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Akyazı'da anlamlı koreografi

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlardan duygulandıran koreografi hazırlandı.

Akyazı'da anlamlı koreografi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında ,Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel'i ağırladı.

Karşılaşma öncesi, tribünleri dolduran farklı takımlara gönül vermiş taraftarlardan duygulandıran koreografi sergilendi.

Akyazı'da anlamlı koreografi - 1

Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.

Trabzonspor, ilk maçında İsviçre ekibi Basel'i 1-0 yendi.

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