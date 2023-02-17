Akyazı'da anlamlı koreografi

Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.

Trabzonspor, ilk maçında İsviçre ekibi Basel'i 1-0 yendi.