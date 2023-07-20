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Al-Ahli'den 25 milyon euroluk teklif: Allan Saint-Maximin'ın yeni takımı belli oldu

Newcastle United'ın yıldız oyuncusu Allan Saint-Maximin, Al-Ahli ile anlaştı. Oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Al-Ahli'den 25 milyon euroluk teklif: Allan Saint-Maximin'ın yeni takımı belli oldu

Al-Ahli'nin Newcastle United'ın hücum oyuncusu Allan Saint-Maximin ile anlaştığı kaydedildi.

L'equippe'nin haberine göre, Allan Saint-Maximin, Al-Ahli'nin yaptığı teklifi kabul etti. Fransız oyuncunun yarın (21 Temmuz Cuma) Suudi ekibi için sağlık kontrollerinden geçeceği vurgulandı.

Ayrıca haberde Newcastle'a Saint-Maximin için 25 milyon euroluk bir teklifte bulunulduğu ve her iki tarafında anlaşmaya vardığı aktarıldı.

ROBERTO FIRMINO VE RIYAD MAHREZ'DEN SONRA 

Allan Saint-Maximin, yarın geçeceği sağlık kontrollerinin ardından yeni takım arkadaşları Edouard Mendy, Roberto Firmino, Riyad Mahrez ve Ryad Boudebouz'un yanına katılacak.

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