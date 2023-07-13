Al-Ahli'den Riyad Mahrez'e 30 milyon euroluk maaş teklifi

Manchester City'nin Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez, Suudi Arabistan'dan gelen bir teklif nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünüyor.



Al-Ahli takımı, 32 yaşındaki Mahrez için Manchester City'ye 25 milyon sterlinlik bir teklif sunduğu öne sürüldü. Ayrıca, Suudi takımı, deneyimli futbolcuya yıllık 30 milyon sterlinlik bir maaş teklif ettiği ifade edildi.



Öte yandan Haberde, Mahrez'in transfer konusunda henüz kesin bir karar vermediği belirtildi. Manchester City, oyuncuyu satmayı düşünmese de Mahrez'in yaşının ve kontrat durumunun dikkate alındığında teklifin cazip olduğu vurgulanıyor.



Geçtiğimiz sezon Mahrez, Manchester City formasıyla 47 maçta 15 gol atıp 13 asist yapmıştı.



Manchester City, Cezayirli yıldızı 2018-2019 sezonunda Leicester City'den 67.8 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.







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