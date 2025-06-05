Al Hilal resmen açıkladı: Simone Inzaghi imzaladı!
Inter'den ayrılan teknik direktör Simone Inzaghi, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi (Pro League) ekiplerinden Al Hilal'de teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Inter'den ayrılan 49 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Simone Inzaghi, 2021 yılından beri görev aldığı Inter'de bir Serie A şampiyonluğu yaşadı. Inzaghi yönetimindeki Inter, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olmuştu.
Al Hilal, 15 Haziran'da başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
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