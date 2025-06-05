Al Hilal resmen açıkladı: Simone Inzaghi imzaladı!

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi (Pro League) ekiplerinden Al Hilal'de teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi getirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, Inter'den ayrılan 49 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Simone Inzaghi, 2021 yılından beri görev aldığı Inter'de bir Serie A şampiyonluğu yaşadı. Inzaghi yönetimindeki Inter, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olmuştu.



Al Hilal, 15 Haziran'da başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek.