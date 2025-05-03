Al Hilal'de Jorge Jesus gönderildi

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal, 70 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Suudi kulübünden yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşmayla bu kararı aldığı belirtilirken, takımı yardımcı antrenör Muhammed Al-Shalhoub'un çalıştıracağı duyuruldu.

YARI FİNALDE VEDA ETMİŞTİ



Al Hilal, geçen hafta Asya Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etmişti. Milli futbolcu Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli, maçı 3-1 kazanıp finale adını yazdırmıştı.



Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde geçen sezon şampiyon olmuştu.



Al-Hilal, bu sezon bitime 5 hafta kala 62 puanla lider Al-İttihad'ın 6 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.



2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Temmuz 2023'te Al Hilal'in başına geçmişti.