Al-Hilal'in hedefi Milinkovic Savic: Yıllık 30 milyon euro maaş!

Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe getirildiği Al-Hilal gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.



Sırp futbolcu Sergej Milinkovic Savic, Lazio'dan ayrılmak için 40 milyonluk bir teklif sunan Al-Hilal takımına transfer olma yolunda ilerliyor.



Teklifin reddedilmesinin zor olduğu belirtiliyor ve Lazio, oyuncuya ek ikramiyeleri bir araya getirmek için pazarlık yapmaya çalısa da, anlaşmanın tamamlandığını olduğunu düşündükleri belirtildi.



Juventus'un da dahil olduğu transfer sürecinde yer almayı bekleyen Savic, İtalya'da kalmayı tercih etse de, Al-Hilal'in teklifinin çok önemli olduğunu anladığı vurgulandı.



La Gazetta Dello Sport'un haberine göre, Savic'in sezon başına net 30 milyonluk bir maaş alacağı ve gelecek sezon Suudi Pro Ligi'nde yer alacağı öne sürüldü.

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