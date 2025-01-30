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Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi sona erdi

Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi takımlarından Al-Ittifak, İngiliz teknik direktörü Steven Gerrard ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Al-Ittifak'ta Steven Gerrard dönemi sona erdi

1. Ligi takımlarından Al-Ittifak, İngiliz teknik direktörü Steven Gerrard ile yollarını ayırdığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

19 AY TAKIMIN BAŞINDA KALDI

Suudi Arabistan ekibinde 3 Temmuz 2023 tarihinde göreve başlayan 44 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 19 ay takımın başında yer aldı.

Al-Ittifak, bu sezon ligde 17 maçta 19 puan toplayarak düşme hattının 5 puan üstünde 12. sırada bulunuyor

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