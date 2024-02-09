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Al Musrati kimdir? Beşiktaş'ın yeni transfer Al Musrati kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Al Musrati, Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın yeni transferi olan Al Musrati'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Al Musrati kimdir? Beşiktaş'ın yeni transfer Al Musrati kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Al Musrati kimdir? Beşiktaş'ın yeni transfer Al Musrati kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Al Musrati, 6 Nisan 1996 yılında Libya’da dünyaya geldi. 27 yaşındaki başarılı oyuncu profesyonel futbol kariyerine Al-İttihad kulübünde başladı. Ardından Guimaraes B takımına olan Musrati, Rio Ave ve Braga gibi takımlarda forma giydi.

1,89 cm boyundaki oyuncu ön libero ve orta sahada görev yapabiliyor.

Braga formasıyla 151 karşılaşmaya çıkan Al Musrati, 15 gol ve 8 asist katkısı yaptı. Oyuncu ayrıca Libya Milli takımında 42 maçta forma giydi.

Oyuncunun Braga ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

'ın kadrosuna katmak istediği Al Musrati ve Ernest Muci için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde lisans kaydı açıldı.

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