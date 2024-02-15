Al-Musrati transferin perde arkasını anlattı

Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlılar ilk olarak Braga'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Libyalı futbolcunun 11 milyon euroluk opsiyonunu kullandığını duyurmuştu.

Bu transferle birlikte Musrati, Beşiktaş tarihinde bonservisi en pahalı futbolcu oldu.

Al-Musrati'nin açıklamalarının tamamında şu ifadeler yer aldı;

TRANSFER SÜRECİ

"Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Türkiye'nin en büyük takımlarından biriyim. Takımımla birlikte en üst seviyede olmayı hedefliyorum. Transfer dönemi bitmeden 5 gün önce Fernando Santos ile görüştüm. Bana Beşiktaş'ı anlattı. Hocadan duyduğum şeyler hoşuma gitti ve buraya gelme kararı aldım."

"SERDAR SAATÇI'YA BEŞİKTAŞ'I SORDUM"

"Braga'dayken Serdar Saatçı'ya Beşiktaş'ı sordum. Beşiktaş'ta çok mutlu olacağımı söyledi. Taraftardan bahsetti. Deplasmanda oynadığımız maçta ilgiyi gördüm."

"HEDEFİM GELECEK SEZON ŞAMPİYON OLMAK"

"Zor bir dönemde geldiğimin farkındayım. Fakat takım arkadaşlarımın yeteneklerini sahada görebiliyorum. Harika bir hocamız var. Burada başarılı olmak için tüm imkanlar var. Burada nasıl bir futbolcu olduğumu göstermem gerekiyor. Hedefim gelecek sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek."

"BAŞARILI OLMAK İSTİYORSANIZ İYİ OYUNCULAR ALMALISINIZ"

"Başarılı olmak istiyorsanız para harcamalı ve iyi oyuncular almalısınız. Aynı zamanda şu anda bizim takımımızda olduğu gibi iyi bir hocanızın olması gerekiyor."

"TÜRKİYE'DEN BAZI TEKLİFLER ALMIŞTIM"

"Geçtiğimiz yaz Türkiye'den bazı teklifler almıştım ama Braga kabul etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamamı istemişlerdi ama bu sefer satışıma izin verdiler."