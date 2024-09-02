Al Nassr, Alex Telles ile yollarını ayırdı

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, kariyerinde bir dönem Galatasaray forması da giyen 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Alex Telles ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.



Mavi-sarılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Telles’e teşekkür ederek, kariyerinin geri kalanından başarılar diledi.

Brezilyalı futbolcu, Al Nassr formasıyla 29’u Suudi Arabistan Ligi, 3’ü Suudi Süper Kupası, 4’ü Suudi Kral Kupası ve 2’si AFC Şampiyonlar Ligi olmak üzere 38 maçta forma giyerken, 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.