AL Nassr kazandı ama gol atamayan Ronaldo öfkesinden yerinde duramadı
28.11.2026 18:32
Son Güncelleme: 28.11.2026 18:44
Ronaldo iki kez rakip defansın arkasında ofsayta yakalandı, kaleye gönderdiği 3 şut ise isabetli olmadı.
Suudi Arabistan Premier Lig'de Al Hazem deplasmanında 3 şut denemesinde de kaleyi tutturamayan Ronaldo maç sonunda kendi kendine konuşurken görüntülendi.
Suudi Arabistan Premier Lig'de Cristiano Ronaldo 'nun takımı Al Nassr, Al Hazem deplasmanında Samu Costa'nın golüyle 1-0 kazanırken, 13 maç sonunda 31 puana ulaştı.
1000 gol hedefi için mücadele eden 41 yaşındaki Ronaldo etkisiz bir oyun ortaya koydu. Rakip kaleye 3 şut denemesinde bulunan Portekizli futbolcu bunlarda isabet sağlayamazken 2 kez de ofsayta düştü.
Bu kötü performansı sonucunda da Ronaldo galibiyete rağmen öfkesine engel olamadı.
Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefi için önünde en az 33 maç var.
Gazeteci Ratiban Al-Dosari'nin "X" hesabından maçın bitiminin ardından paşlaştığı videoda Ronaldo'nun saha kenarında dururken öfkeli olduğu görüldü.
Portekizli yıldız, maçın ardından Al Hazem oyuncuları kendisini selamlamak için yanına gelirken kendi kendine konuşmaya başladı ve öfkesini yansıtan bazı hareketler yapmayı sürdürdü.
90 dakika sonunda Ronaldo 987 golde kaldı.
Bu sezon ligde 13 maçta 9 golü bulunan Ronaldo'nun 1000 gole ulaşması için ise önünde ligde kalan 27 maç olmak üzere Kral Kupası ve Süper Kupa'da da toplam 3 eklendiğinde 30 yerel müsabaka var.
Ayrıca Asya Şampiyonlar Ligi'nde de lig aşamasında 3 maçı var Al Nassr'ın.
Ronaldo milli takımı bıraktığı için Portekiz Milli Takımı seçeneği bulunmuyor.