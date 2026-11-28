Gazeteci Ratiban Al-Dosari'nin "X" hesabından maçın bitiminin ardından paşlaştığı videoda Ronaldo'nun saha kenarında dururken öfkeli olduğu görüldü.

Portekizli yıldız, maçın ardından Al Hazem oyuncuları kendisini selamlamak için yanına gelirken kendi kendine konuşmaya başladı ve öfkesini yansıtan bazı hareketler yapmayı sürdürdü.

90 dakika sonunda Ronaldo 987 golde kaldı.

Bu sezon ligde 13 maçta 9 golü bulunan Ronaldo'nun 1000 gole ulaşması için ise önünde ligde kalan 27 maç olmak üzere Kral Kupası ve Süper Kupa'da da toplam 3 eklendiğinde 30 yerel müsabaka var.

Ayrıca Asya Şampiyonlar Ligi'nde de lig aşamasında 3 maçı var Al Nassr'ın.

Ronaldo milli takımı bıraktığı için Portekiz Milli Takımı seçeneği bulunmuyor.