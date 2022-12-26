Al-Nassr sportif direktörü Marcelo Salazar, Cristiano Ronaldo transferine açık kapı bıraktı

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.



Portekizli yıldızın adı sık sık Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile anıldı.



Basında 37 yaşındaki oyuncunun Al-Nassr ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığı ve toplam 500 milyon euro kazanacağı yazılmıştı.



Ronaldo ise geçtiğimiz günlerde çıkan transfer iddialarına ilişkin, "Hayır, bu doğru değil" diyerek yalanladı.



Ancak Al-Nassr'ın sportif direktörü Marcelo Salazar'ın verdiği röportajda Cristiano Ronaldo hakkında demeçleri transfer iddialarını tekrar gündeme getirdi.



"EVET YA DA HAYIR DİYEMEM"



Sportif direktör Salazar, Flashscore'a verdiği demeçte Cristiano Ronaldo transferi hakkında şunları söyledi:



"Evet ya da hayır dememe izin verilmiyor (gülüyor). Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en iyilerinden biri. Bekleyelim ve yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini görelim. Bu sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için çok büyük bir olay. Kulüpteki üst düzey isimlerin görüşme yetkisi var."

Daha önce ise Foot Mercato'da yer alan haberde Al-Nassr iddialarını yalanlayan Ronaldo'nun transferi bitirmek üzere ülkeye gittiği ve son görüşmeyi yaptığı iddia edilmişti.

