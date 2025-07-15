Al Nassr'da Jorge Jesus dönemi

Stefano Pioli ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 70 yaşındaki tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.