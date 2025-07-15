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Al Nassr'da Jorge Jesus dönemi

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un getirildiğini açıkladı.

Al Nassr'da Jorge Jesus dönemi

Stefano Pioli ile yollarını ayıran ekibi Al Nassr, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 'u teknik direktörlük görevine getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 70 yaşındaki tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Al Nassr'da Jorge Jesus dönemi - 1

yönetimindeki Al-Hilal; Pro Lig, Suudi Arabistan Süper Kupası ve Suudi Arabistan Kupası zaferleri yaşarken, geçtiğimiz sezonu ise 75 puanla Al Ittihad'ın gerisinde ikinci sırada bitirmişti.

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