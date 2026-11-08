Alanya'da kritik maç. Corendon Alanyaspor-Trabzonspor
08.11.2026 16:40
Trabzonspor, Thomas Reis döneminde ilk yenilgisini Konferans Ligi'nde Freiburg'dan almıştı.
Ligde son 3 maçını kaybeden Alanyaspor karşısına çıkacak olan Trabzonspor 5 maçlık galibiyet serisine devam etmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Saat 18.30'da başlayacak karşılaşmanın heyecanını futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarından yaşayabilecek.
Geride kalan 10 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, topladığı 22 puanla haftaya 3. sırada girdi. Thomas Reis ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor, ligde üst üste 6. galibiyetini alarak milli araya moralli girmek istiyor.
Ligde oynadığı son 3 maçı kaybeden ve 4 haftadır kazanamayan Corendon Alanyaspor'un 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 12 puanı bulunuyor.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 6 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 34 gol atarken bordo-mavililer ise 29 gol kaydetti.
Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında son 4 karşılaşmadan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılırken galibiyet elde edemedi. Bordo-mavili takım, Alanya deplasmanındaki son galibiyetini şampiyon olduğu 2021/22 sezonunda 4-0'lık skorla elde etmişti.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Djú, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan kadroda yer almadı. Alanyaspor'da ise Paolo Fernandes'in sakatlığı bulunuyor.