Alanya'da puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Bellona Kayserispor 1-1 berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldı.



12. dakikada Kayserispor'da Carole'un kalecisine dönmek istediği topu araya girerek alan Janvier, Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Janvier'in çalım atmak istediği kaleci Bilal, ayağıyla meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.



25. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Ramazan Civelek'in pasıyla topla ceza sahası çaprazında buluşan Cordoso'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



30. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine yerden ortasında ters bir vuruş yapan Attamah, topu kendi filelerine gönderdi: 1-0.



39. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Cordova'nın ortasında Attamah'tan seken top az farkla arka direğin yanından dışarı çıktı.



52. dakikada Kayserispor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Carole'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan Civelek'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



71. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı kornerde ceza yayının gerisinde topla buluşan Janvier'in şutunda, Cordova'ya çarpıp kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt güçlükle önledi.



75. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Cardoso'nun çaprazdan vurduğu top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın bacaklarının arasından geçerek direğin yanından az farkla auta çıktı.



79. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta içeri sokulan Cardoso'nun vuruşunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara doğru giderken Alanyaspor'dan Balkovec meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

