Alanyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de Antalya derbisi

Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanına geri sayım başladı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda başlayacak Antalya derbisini, hakem Burak Pakkan yönetecek. Futbolseverler de bu heyecan dolu Akdeniz derbisinin ayrıntılarına odaklandı. İşte, Alanyaspor-Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...



ALANYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Alanyaspor-Antalyaspor maçı, 28 Mart Cuma günü yapılacak.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.



Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN EKSİKLERİ



Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlık sürecinden geçen Bahadır Öztürk'ün kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.



Alanyaspor'da ise sakatlığı süren Buluthan Bulut, Antalyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Hadergjonaj'ın kadroda yer alıp almayacağı maç günü belli olacak.



TEKNİK ADAMLAR İLKLERİ BU MAÇTA YAŞAYACAK



Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, ilk kez Antalya derbisi heyecanı yaşayacak.



Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Portekizli Joao Pereira ise turuncu-yeşilli ekibin başında ilk maçına Antalya derbisinde çıkacak.



İKİ TAKIMIN SÜPER LİG REKABETİ



Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi.



Antalyaspor'un rakibine karşı galibiyetlerde 9-5 üstünlüğü bulunuyor. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



Bu maçlarda Antalyaspor 27 gol atarken, Alanyaspor ise 20 golle karşılık verdi.



Antalyaspor, Alanyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 2-1 kazandı.