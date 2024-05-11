Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş bu hafta deplasmanda Alanyaspor'u yenmek ve Avrupa kupalarına katılım sağlabilmek için sıralamada yükselmek istiyor. Peki, Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.



Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN LİGDE SON DURUMU



Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.



Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, 49 puanla 6. basamakta yer aldı.



İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı.

