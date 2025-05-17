Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 36. hafta

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Avrupa Kupalarına gitmeyi hedefleyen ve ligdeki konumunu garantilemek isteyen Beşiktaş, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Peki, Alanyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



HEDEF AVRUPA KUPALARI



Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı futbol takımı, Alanya deplasmanında Avrupa kupalarına katılım için mutlak 3 puan hedefliyor.



Süper Lig'de bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 16 kez sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, 10 beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı ve topladığı 58 puanla 3. sırada yer alıyor.



Son 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise oynadığı 33 müsabakada toplamda 10 kez sahadan kazanarak ayrıldı.



Akdeniz temsilcisi, 8 kez rakipleriyle puanları paylaşırken 15 maçta sahadan puansız ayrıldı ve 38 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada kendine yer buldu.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK



Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlıklarından, Gedson Fernandes'in ise anneannesinin vefatından dolayı Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.



Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara bu hafta başlayan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo, karşılaşmada forma giymek için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekleyecek.



Öte yandan uzun süredir takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov, bu müsabakada da forma giyemeyecek.