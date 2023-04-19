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Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

DHA'nın haberine göre Alanyaspor, Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.

Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 yenilen 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine 27 Şubat'ta Farioli'nin yerine getirilen Ersun Yanal ile yollar bugün ayrıldı. Yanal ile yönetimin bugün yaptığı toplantıda ayrılık kararı çıktı.

Galatasaray yenilgisinin ardından Yanal'ın "Alanyaspor çok kırılgan bir takım" sözleri tartışılırken, bugün uzun süren görüşmelerin ardından Yanal'ın sezonu tamamlamadan takımdan ayrılması uygun bulundu. Resmi açıklamanın akşam saatlerinde kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

Alanyaspor, Ersun Yanal yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti.

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