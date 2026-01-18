Alanyaspor-Fenerbahçe: İlk 11'de sürpriz
Alanyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.
4 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan, Sebastian Szymanski ve Archie Brown forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Youssef En-Nesyri de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Edson Alvarez, maç kadrosuna alındı.
3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
Öte yandan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Janvier, Ruan, Hagi, Güven, Ui - Jo.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.