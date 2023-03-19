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Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada kazanıp aradaki puan farkını kapatmak istiyor. Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto 'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı 5-0 kazanmıştı. Fenerbahçe bu akşamda kazanarak şampiyonluk yolunda zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesi bu akşam Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

SON 6 MAÇTA 16 PUAN

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique bu akşam forma giyemeyecek.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

7 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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