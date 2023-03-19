Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı. Fenerbahçe bu akşamda kazanarak şampiyonluk yolunda zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesi bu akşam Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET



Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.



60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.



İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

SON 6 MAÇTA 16 PUAN



Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.



Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique bu akşam forma giyemeyecek. 7 İSİM KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.