Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gain Park Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. İşte, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...



Alanyaspor-Fenerbahçe maçı, 9 Şubat 2025 Pazar (bugün) günü saat 16:00'da başlayacak.



Gain Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.



FENERBAHEÇE'NİN EKSİKLERİ



Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroya alınmadı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Alanyspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Cenk Tosun.



3 OYUNCU SINIRDA



Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

