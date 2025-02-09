NTV.COM.TR

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor. Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda Corendon ile karşı karşıya gelecek. Gain Park Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. İşte, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı, 9 Şubat 2025 Pazar (bugün) günü saat 16:00'da başlayacak.

Gain Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHEÇE'NİN EKSİKLERİ

Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroya alınmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Alanyspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

3 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...