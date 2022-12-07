Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara sonrası hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, bugün Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Rayo Vallecano ve Villarreal maçını kazanan Fenerbahçe, bugün Alanyaspor'u da yenmek için mücadele edecek. Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Sarı-lacivertliler, Antalya kampında Alanyaspor'la özel maçta karşılaşacak.

Bugün saat 19.00'da başlayacak hazırlık mücadelesi S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK



Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ilk bölümünde çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. Ülker Stadı’nda iki hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Vallecano’yu 3-1, Villarreal’i ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Jorge Jesus ve öğrencileri, hazırlıkların ikinci bölümü için dün Antalya’ya gitti. 10 Aralık Cumartesi gününe kadar burada çalışmalarını sürdürecek olan Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor ve Salernitana ile hazırlık maçları oynayacak.