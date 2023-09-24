Alanyaspor - Fenerbahçe maçında Ömer Erdoğan kırmızı kart gördü

Trenyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor , sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Müsabakanın 59. dakikasında ev sahibi takımın teknik direktörü Ömer Erdoğan kırmızı kart gördü.
Topu uzaklaştırmak isteyen Alanyasporlu oyuncular, gelişigüzel bir vuruşla topu ileriye doğru atınca taca çıktı.
Karşılaşmanın 59. dakikasında taç atışını kullanmak isteyen Becao'dan topu saklaması üzerine Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
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