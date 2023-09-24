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Alanyaspor - Fenerbahçe maçında Ömer Erdoğan kırmızı kart gördü

Trenyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan kırmızı kart gördü.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında Ömer Erdoğan kırmızı kart gördü
Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)

Süper Lig | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)

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Trenyol 'in 6. haftasında , sahasında 'yi ağırladı.

Müsabakanın 59. dakikasında ev sahibi takımın teknik direktörü Ömer Erdoğan kırmızı kart gördü.

Topu uzaklaştırmak isteyen Alanyasporlu oyuncular, gelişigüzel bir vuruşla topu ileriye doğru atınca taca çıktı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında taç atışını kullanmak isteyen Becao'dan topu saklaması üzerine Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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