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Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri

Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım bu akşam Alanyaspor'u da yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri

- maçı bu akşam oldukça heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Fenerbahçe'nin 6 puan üstünde bulunan Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda yenerek şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyor. Peki, Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto lideri Galatasaray, 30. hafta maçında bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZİRVE YARIŞINDA GALATASARAY 6 PUAN ÖNDE

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'leri - 1

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fatih Aksoy, Doumbia, Efkan, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

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