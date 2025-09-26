NTV.COM.TR

Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçta VAR'da Alper Çetin görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına Corendon Alanyspor ile , bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi de Melih Aldemir olacak. Müsabakada VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Anıl Usta ve AVAR 2'de de Eren Özyemişcioğlu görev alacak.

