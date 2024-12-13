Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Alanyaspor topladığı 14 puanla düşme hattında yer alırken, 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK ise 18 puanla 10. basamakta bulunuyor. İşte, Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler...



ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?



Alanyaspor-Gaziantep FK mücadelesi, Gain Park Stadyumu’nda 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.



Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



SÜPER LİG'DE 16. HAFTANIN PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. haftanın maç programı şöyle:



13 Aralık Cuma:



20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)



20.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)



14 Aralık Cumartesi:



16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)



19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)



15 Aralık Pazar:



13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)



16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)



16 Aralık Pazartesi:



19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)



21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)