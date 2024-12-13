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Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, 14 Aralık'ta oynanacak 2 maçla devam edecek. Günün dikkat çeken maçında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. Alanyaspor-Gaziantep FK maçını Emre Kargın yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çiçek üstlenecek. Peki, Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol 'in 16. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Alanyaspor topladığı 14 puanla düşme hattında yer alırken, 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK ise 18 puanla 10. basamakta bulunuyor. İşte, Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hakkında bilgiler...

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor-Gaziantep FK mücadelesi, Gain Park Stadyumu’nda 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 16. HAFTANIN PROGRAMI

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. haftanın maç programı şöyle:

13 Aralık Cuma:

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum)

20.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

14 Aralık Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park)

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin)

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

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