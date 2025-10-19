Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

Alanyaspor - Göztepe maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Göztepe zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor - Göztepe karşı karşıya geliyor. Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 17.00da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

