Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Göztepe maçına geri sayım başladı. Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, Eyüpspor ile berabere kalırken Başakşehir deplasmanından 4-2 mağlubiyetle ayrılmıştı. Futbolseverlerin gözü şimdi bu heyecan dolu maçta olacak. İşte, Alanyaspor-Göztepe maçı hakkında bilgiler...
ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Alanyaspor ve Göztepe karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00’da başlayacak.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SÜPER LİG'DE 3. HAFTANIN PROGRAMI
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
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