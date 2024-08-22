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Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de oynadığı ilk iki maçında berabere kalan Göztepe, Alanyaspor karşısında üç puan parolası ile sahada olacak. Öte yandan karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Peki, Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

- maçına geri sayım başladı. Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, Eyüpspor ile berabere kalırken Başakşehir deplasmanından 4-2 mağlubiyetle ayrılmıştı. Futbolseverlerin gözü şimdi bu heyecan dolu maçta olacak. İşte, Alanyaspor-Göztepe maçı hakkında bilgiler...

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol ’in 3. haftasında Alanyaspor ve Göztepe karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00’da başlayacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 3. HAFTANIN PROGRAMI

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

23 Ağustos Cuma:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

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