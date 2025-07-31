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Alanyaspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 2 golle mağlup etti

Süper Lig ekipleri Kayserispor ile Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştı.

Alanyaspor, hazırlık maçında Kayserispor'u 2 golle mağlup etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon hazırlık maçında Bellona 'u 2-0 yendi.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Alanyaspor ile karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını Alanyaspor, 8. dakikada Andraz Sporar ve 12. dakikada Güven Yalçın'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Sarı kırmızılı takımın gol bulamadığı maçı Alanyaspor, 2-0 kazandı.

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