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Pendikspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Süper Lig'de Alanyaspor ile Pendikspor'un karşılaştığı mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Pendikspor ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Pendikspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

Trendyol 'in 23. haftasında Alanyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, konuk ekip Mame Thiam'ın 78. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Ancak 82. dakikada Leroy Fer'in attığı golle Alanyaspor skorda dengeyi yeniden sağlarken maç sonucunu da belirlemiş oldu.

Konuk ekip böylelikle yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmış oldu.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip 27 puanla 11. sırada yer alırken, konuk ekip ise 23 puanla 16. sırada yer aldı.

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