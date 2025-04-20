Alanyaspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in bu seneki iddialı takımlarından Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 51 puanla 3. sırada girdi. Peki, Alanyaspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son 3 haftada peş peşe mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım, Corendon Alanyaspor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor. İşte, Alanyaspor-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...
Alanyaspor-Samsunspor maçı, 21 Nisan Pazartesi günü yapılacak.
Gain Part Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Futbolseverler maçı, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı takip edebilecek.
EKSİK OYUNCULAR
Samsun ekibinde sakatlığı sone eden Marc Bola'nın 2 hafta sonra yeniden formasına kavuşması beklenirken, sakatlıkları devam eden Youssef Ait Bennasser ve Celil Yüksel'in durumu maç saatinde belli olacak.
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