Alanyaspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son 3 haftada peş peşe mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım, Corendon Alanyaspor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor. İşte, Alanyaspor-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...



Alanyaspor-Samsunspor maçı, 21 Nisan Pazartesi günü yapılacak.



Gain Part Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Futbolseverler maçı, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı takip edebilecek.



EKSİK OYUNCULAR



Samsun ekibinde sakatlığı sone eden Marc Bola'nın 2 hafta sonra yeniden formasına kavuşması beklenirken, sakatlıkları devam eden Youssef Ait Bennasser ve Celil Yüksel'in durumu maç saatinde belli olacak.