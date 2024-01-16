Alanyaspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 17 Ocak Çarşamba günü Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. İşte, Alanyaspor-Samsunspor maçının saati ve yayıncı kanalı...



ALANYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE HANGİ KANALDA?



Alanyaspor-Samsunspor maçı 17 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'de yapılacak.



Futbolseverler bu müsabakayı A Spor'da canlı izleyebilecek.



TAKIMLAR BU TURA NASIL GELDİ?



Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Yılport Samsunspor, Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 yenerek tur atlamıştı.



Corendon Alanyaspor ise üçüncü turda Kütahyaspor'u 4-1, dördüncü turda da Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.



SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ



Samsun ekibinde Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick Van Drongelen, Alim Öztürk, Lubomir Satka, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Morkye Fofana, Ait Bennasser, Marius Mouandilmadji, Carlo Holse ve Flavian Tait maç kadrosuna alınmazken, Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Nanu, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler ve sakatlığı devam eden Gaetan Laura da Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.