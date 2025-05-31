Alanyaspor - Sivasspor Maçı Ne Zaman? Alanyaspor - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yapılacak Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Alanyaspor - Sivasspor Maçı Ne Zaman
Alanyaspor - Sivasspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Alanyaspor - Sivasspor maçı 31.05.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Alanyaspor - Sivasspor Maçı Nerede Oynanacak?
Alanyaspor - Sivasspor maçı GAİN Park Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Alanyaspor - Sivasspor maçını orta hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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