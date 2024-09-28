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Alanyaspor tek golle kazandı: Rizespor'un mağlubiyet serisi 5 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin mağlubiyet serisi 5 maça çıktı.

Alanyaspor tek golle kazandı: Rizespor'un mağlubiyet serisi 5 maça çıktı

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 

Akdeniz ekibi karşılaşmanın 33. dakikasında Janvier ile bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 9'a çıkartarak ligde 8. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4 puanla 16. sırada yer aldı. 

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

İlhan Palut'u öğrencileri bu sezon Süper Lig'de çıktığı son 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

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