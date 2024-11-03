Alanyaspor Teknik Direkörü Fatih Tekke istifa etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bodrum FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelenin ardından Akdeniz ekibinin Teknik Direktörü Fatih Tekke, göreivnden istifa etti.

Alanyaspor, bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 5 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 2 galibiyet yaşamıştı.

Tekke, Alanyaspor’dan ayrıldığın ifade ederek, "Maça baktığınızda teknik adam olarak bir tıkanıklığı var gibi gözüküyor. Buna hiçbir zaman sebep olmak istemem, istemeyeceğim o yüzden görevinden ayrıldığımı açıkladım. Alanyaspor'da tam 1 sene oldu. Çok güzel günlerin, çok başarılı günlerin geçtiği bir yer. Çok değerli oyuncularla çalıştım. Çok değerli insanlarla tanıştık. Dolayısıyla hafızamda, gönlümüzde yer bırakan bir yer oldu. Bundan sonra camiaya Alanyasporumuza hayırlı uğurlu olacak" şeklinde konuştu.