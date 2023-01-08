Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Puan kaybetmek istemeyen Trabzonspor, Alanyaspor karşısında galibiyet peşinde olacak. Peki, Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.



Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



TRABZONSPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR



Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.



En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.



BORDO-MAVİLİLERDE 5 EKSİK



Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.