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Alanyaspor uzatmalarda 1 puanı kaptı

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olan Alanyaspor, 90+4. dakikada kazanılan penaltıyı Ahmed Hassan'ın vuruşuyla gole çevirerek 1 puana uzandı. Akdeniz ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Alanyaspor uzatmalarda 1 puanı kaptı

’in 27. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 24’üncü dakikada Eysseric kaydetti. Alanyaspor’un maça eşitliği getiren golü ise 90+4. dakikada penaltıdan Ahmed Hassan’dan geldi

Kırmızı-siyahlılar 24. dakikada Eysseric ile 1-0 öne geçti. Yeşil-turunculu ekip ise 90+4. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Ahmed Hassan ile skora denge getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Karagümrük 29 puanla 14. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 30 puanla 13. sırada yer aldı.

GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta galibiyet alamadı.

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