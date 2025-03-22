Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi

Sami Uğurlu ile yollarını ayıran Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Joao Pereira'yı getirdiğini duyurdu.

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Pereira, hocalık kariyerine Sporting Lizbon'da başlamıştı.

BAŞARI ORTALAMALARI

41 yaşındaki Pereira, Sporting'de 8 maça çıkmış 1.25 başarı ortalaması elde etmişti.

Pereira, son olarak ise Sporting B takımında hocalık yapmış ve 9 maçta 1.56 ortalama kazanmıştı.