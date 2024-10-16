Alanyasporlu Hwang için şok iddia: 4 yıl hapis talebi
Seul Merkez Bölge Mahkemesinde savcılık, Alanyaspor forması giyen Hwang Ui-Jo (32) hakkında rızası olmadan iki partneriyle yaşadığı ilişkiyi video kaydı aldığı gerekçesiyle dört yıl hapis cezası talep etti. Güney Koreli oyuncunun tüm suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.
Fransız basınından Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Hwang Ui-Jo için şok bir iddia ortaya atıldı.
L'Equippe'in haberine göre, Seoul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada savcılık, Hwang Ui-Jo için cinsel suçların bastırılmasına ilişkin özel davalarla ilgili yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle dört yıl hapis cezası talep etti.
2019-2022 yılları arasında Bordeaux forması giyen ve şu anda Alanyaspor'da oynayan Hwang, Haziran ve Eylül 2022 tarihleri arasında dört kez iki partneriyle rızaları olmadan seks yaparken video kaydı almakla suçlanıyor.
KAYINBİRADERİ TARAFINDAN PAYLAŞILDI
Yasadışı içerik, Hwang'ın kayınbiraderi Lee tarafından geçen yıl Haziran ayında Instagram'da paylaşıldı.
TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
Avukatına göre tüm suçlamaları kabul eden 32 yaşındaki futbolcu, daha sonra kayınbiraderi hakkında şikayette bulundu.
Ancak polis soruşturmaları sonucunda videoların yasadışı olarak çekildiğini ortaya çıkardı.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞAN KAYINBİRADERİNE DE HAPİS CEZASI
Eylül ayında Lee, Yüksek Mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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