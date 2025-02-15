Alanyasporlu Hwang Ui-jo'ya hapis cezası: Cinsel görüntülerini kaydetmiş

Alanyaspor'un forveti Hwang Ui-jo, bir kadının rızası olmadan cinsel ilişki görüntülerini kaydettiği için bir yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

2023'TE MİLLİ TAKIMDAN ÇIKARILDI



32 yaşındaki Hwang, 2022 yılında iki kadını gizlice dört kez kaydettiği suçlamalarının ardından Eylül 2023'te milli takımdan çıkarıldı.



2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore için oynayan ve 62 milli maçta 19 gol atan Hwang, bir kadına yönelik suçlamalardan beraat ederken, diğerinde suçlu bulundu.



Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Hwang’ın pişmanlığını kabul etti ancak ağır bir cezanın gerekli olduğunu belirtti.



Yonhap Haber Ajansı’na göre mahkeme, "Cinsel ilişki sırasında cep telefonuyla kadınların rızası dışında kayıt yapması, suçun tekrar edilme sayısı ve kaydedilen görüntülerin niteliği göz önüne alındığında, suçun niteliği hafif değildir." açıklamasında bulundu.

