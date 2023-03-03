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Alanyaspor'un kötü gidişatı Ersun Yanal'la son buldu

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Alanyaspor'un kötü gidişatı Ersun Yanal'la son buldu

'in 24. haftasında ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sona erdi. Maçta gol; 54. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

Alanyaspor'da Leroy Fer 69. dakikada kırmızı kart gördü. Bu kart Alanyaspor'un bu sezonki ilk kırmızısı oldu.

Son 4 maçında ligde galibiyet yüzü göremeyen Alanyaspor,  yönetiminde çıktığı ilk maçında kazandı.

Alanyaspor önceki 3 maçı kaybederken; birinde de berabere kalmıştı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 28'e çıkardı, Başakşehir ise 40 puanda kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir ise aynı haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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